Ricardo Teixeira continua no comando da CBF e da Copa de 2014

RIO - Após reunião de mais três horas na sede da CBF, no Rio, Ricardo Teixeira decidiu que continua no comando da entidade e também do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, informa o repórter Silvio Barsetti. A assembleia geral extraordinária teve a presença dos presidentes das 27 federações estaduais de futebol do País.

Havia a possibilidade de Teixeira pedir o afastamento imediato do cargo por motivos de saúde, o que não aconteceu. Dessa forma, nada muda no comando do futebol brasileiro. O presidente da CBF voltou dos Estados Unidos, onde passou o carnaval, semana passada. Teixeira está no comando da CBF desde janeiro de 1989. Seu mandato vai até o começo de 2015.

Em caso de renúncia, quem estava cotado para assumir o posto era José Maria Marin, o vice-presidente mais velho da entidade, com 79 anos.

Mais de uma fonte disse ao repórter do estadão.com.br que Ricardo Teixeira deverá pedir mais para frente um afastamento do cargo para tratar de problemas de saúde. Eles só não souberam precisar quando isso deverá ocorrer e por quanto tempo. O fato é que essa licença é provisória apenas.

