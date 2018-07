Ricardo Teixeira encerra rumores e nega saída da CBF

Nos últimos dias, surgiram diversos rumores de que Ricardo Teixeira poderia deixar a presidência da CBF, cargo que ocupa desde 1989. Pelas especulações, ele estaria desgastado e pensando em renunciar ou pedir uma licença, o que provocou agitação nos bastidores do futebol brasileiro.

Para aumentar os rumores, Ricardo Teixeira viajou nesta sexta-feira para os Estados Unidos. Mas, segundo o comunicado da CBF, o dirigente foi apenas passar o carnaval com a família em Miami, prometendo retomar "as atividades que constam da sua agenda de trabalho".

Na tentativa de rebater acusações recentes, outro comunicado divulgado pela CBF informa que "Ricardo Teixeira, bem como todos os membros de sua família, tem sua situação tributário-fiscal devidamente regularizada, nada devendo ao fisco federal, estadual e municipal".

Além de comandar a CBF, Ricardo Teixeira é presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Mas ele tem perdido poder nos últimos tempos, principalmente nas negociações com a Fifa e com o governo federal. Apesar disso, avisa que vai continuar nos cargos que ocupa.