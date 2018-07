Ricardo Teixeira, João Havelange e outros cartolas foram acobertados pela Fifa

ZURIQUE – A Fifa acobertou por anos Ricardo Teixeira, João Havelange e outros cartolas envolvidos em escândalos de corrupção, violando suas próprias regras. É isso que diz um relatório preparado por uma equipe contratada para propôr reformas na entidade máxima do futebol e que foi entregue nesta semana à cúpula da Fifa. Os investigadores, liderados pelo reconhecido especialista anti-corrupção Mark Pieth, vão propor a criação de um comitê de ética independente, auditores externos e a substituição de cartolas suspeitos por uma nova geração.

O relatório foi preparado por juristas, patrocinadores e pessoas envolvidas com o futebol. Em declaração à AP, Pieth admitiu que vários pontos de sua proposta terão de passar por "duras negociações" dentro da própria Fifa. Nesta segunda-feira, no lobby de um hotel luxuoso de Zurique, Michel Platini e Chuck Blazer, dois dos membros do Comitê Executivo da entidade, debatiam o impacto das propostas.

Pieth afirmou que seus especialistas não ficaram satisfeitos ao descobrirem que a Fifa basicamente jogou para baixo do tapete diversos escândalos, inclusive envolvendo os pagamentos de subornos pela ISL a cartolas. Segundo a rede BBC, o escândalo envolve Teixeira e Halevange. "A Fifa tem regras e ofensas que podem ser punidas. Mas eles optaram simplesmente por não aplica-las", disse.

A proposta é de que a Fifa aponte auditors para investigar corrupção e desvios, com poderes reais para punir. O único auditor hoje na entidade é Franco Carraro, ex-presidente da federação italiana de futebol e que, em 2006, foi pego em escutas telefonicas convencendo a arbitragem da Serie A a ajudar a Lazio. Carraro foi demitido na Itália. Mas na Fifa avalia as contas da entidade até hoje.

Pieth não esconde que sua preocupação não é a de proteger a velha geração que hoje está na Fifa e quer criar um mecanismo para permitir que pessoas suspeitas sejam afatadas. Para ele, a estrutura hoje permite que pessoas corruptas entrem na entidade e permaneçam la. Eles tem uma reputação horrível. A Fifa perdeu certas pessoas de seus altos quadros recentemente. Isso é muito ruim para eles e precisarão arrumar a casa rapidamente", defendeu.

Pela proposta, Pieth estabeleceria um sistema pela qual haveria maior controle sobre os cartolas. "Minha ideia é a de renovar a estrutura para que cada um (cartola) possa controlar o outro", completou.

A aprovação das recomendações não será um processo fácil. O Comitê Executivo da Fifa terá de dar seu sinal verde às propostas. O problema é que o projeto terá de contar com o voto justamente daqueles que poderiam ser alvo de punições, caso a proposta avance