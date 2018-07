Ricardo Teixeira não convida, mas Pelé estará presente no 1.º evento da Copa

RIO - Pelé só estará no primeiro evento oficial da Copa do Mundo de 2014 graças a um convite feito pelo governo brasileiro, após ter ficado de fora da lista de autoridades relacionadas pelo comitê organizador do Mundial para participar do sorteio das eliminatórias da competição, no sábado.

Ícone do futebol internacional e um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, Pelé não tem nenhum papel na organização da Copa, que é chefiada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e seus aliados, incluindo a filha do dirigente.

"A uma festa a gente só vai se for convidado, se eu não fosse convidado é lógico que eu não iria", disse Pelé. "Eu só vou a sua casa se você me convida. Se você não me convida, eu não vou a sua casa", afirmou.

"A CBF tem seu presidente, Ricardo Teixeira. Ele decide quem ele quer convidar e quem ele não quer. Ele não me convidou. Se ele me convidasse, como brasileiro, eu estaria aqui para cooperar. Se ele não convida, eu não vou."

O governo brasileiro, no entanto, decidiu nomear Pelé embaixador extraordinário do Brasil para a Copa do Mundo de 2014, num esforço para estabelecer o tricampeão mundial como a verdadeira cara do evento no país.

"Pelé é a face brasileira mais indicada para simbolizar a preparação do sucesso da Copa do Mundo de 2014. A presidente Dilma (Rousseff) quer que a cara da Copa do Mundo do Brasil seja a do Pelé", disse o ministro do Esporte, Orlando Silva, após a apresentação oficial de Pelé nesta sexta.

Segundo o ministro, a formação do comitê organizador da Copa do Mundo é de responsabilidade exclusivamente da Fifa, mas o governo acredita que Pelé, com suas 12 Copas do Mundo no currículo -- quatro delas dentro de campo -- é a "face mais precisa" do Brasil para representar o país no Mundial.

Pelé, que tem sido um crítico da preparação brasileira para o Mundial, sempre esteve a parte dos eventos relacionados à Copa do Mundo. No sorteio de sábado, por exemplo, ex-jogadores da seleção brasileira como Ronaldo, Zagallo, Zico e Cafú vão participar da cerimônia que será transmitida ao vivo para mais de 200 países, enquanto Pelé não estava nem convidado para a festa.

Como novo embaixador da Copa, Pelé agora vai acompanhar a presidente Dilma Rousseff no evento.

Questionado sobre declarações recentes de Teixeira , que ameaçou deixar jornalistas de fora da cobertura da Copa do Mundo devido a publicações de denúncias contra ele, Pelé disse que os "mal-entendidos" envolvendo o dirigente máximo da organização da Copa são negativos para o Brasil.

"Isso não é bom para o Brasil. Infelizmente as pessoas falam mais do que sabem, mas de qualquer forma eu acho que as controvérsias não são muito boas para o Brasil", disse.

"Sempre tem alguma confusão e mal entendido quando ele responde e da alguma entrevista. Espero que a partir de agora nós possamos esclarecer tudo e trabalhar adequadamente para o bem da Copa do Mundo."