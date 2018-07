Ricardo Teixeira renuncia a Comitê Executivo da Fifa O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira renunciou nesta segunda-feira ao cargo que tinha no Comitê Executivo da Fifa, representando o futebol sul-americano. O anúncio da saída do dirigente foi feito no começo da noite pelo site oficial da Conmebol.