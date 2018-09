Richard alerta Flu para peso de jogo contra o Botafogo: 'Precisamos do resultado'

O volante Richard reconheceu a necessidade de o Fluminense voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, uma vez que o clube carioca não ganhou nas últimas três rodadas - uma derrota e dois empates. E o seu próximo adversário vai ser o Botafogo, às 16 horas deste domingo, no Maracanã

"Futebol é dinâmico. Domingo já tem um clássico. Dentro de casa, precisamos fazer o resultado. O Brasileirão é um jogo atrás do outro. Degrau por degrau, vamos conseguindo nossos objetivos. Lamentamos esses pontos perdidos em casa", disse Richard em entrevista ao site oficial do Fluminense, publicada nesta sexta-feira.

Na última quinta-feira, também no Maracanã, o time carioca empatou por 0 a 0 contra o Vitória, resultado que representou a queda do Fluminense para a 12ª posição do campeonato ao fim da 23ª rodada. O time treinado por Marcelo Oliveira chegou a 28 pontos, com cinco de vantagem para a zona do rebaixamento.

"Tentamos de todas as formas, pelos dois lados, mas infelizmente a bola teimou em não entrar. Sentimos a falta do Pedro, que estava em uma fase excelente", disse Richard sobre o jogo contra o Vitória, com a lamentação pela ausência do artilheiro do Fluminense na temporada, com 19 gols, e do Brasileirão, com dez. "O Kayke tem total confiança do grupo. Na hora que a bola dele entrar, as coisas voltam ao normal", afirmou o volante sobre o centroavante substituto.

Quem também lamentou o resultado, mas valorizou o esforço do Fluminense, foi o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. "Já esperávamos um jogo difícil. Sabíamos que eles iam procurar um contra-ataque. A gente fica triste porque estamos trabalhando bastante para acertar o último passe e finalizar a gol. O mais importante é a nossa luta, desde o primeiro minuto até o final, ficamos ligados. Agora temos de ver o que tem de acertar porque temos um clássico pela frente", analisou o defensor.

Os titulares do Fluminense na partida contra o Vitória fizeram apenas trabalho regenerativo nesta sexta-feira, enquanto os demais atletas do elenco foram a campo e fizeram atividades com bola, entre elas um coletivo.