Richard lamenta chances desperdiçadas no empate do Vasco com o Avaí

O Vasco perdeu a chance de voltar para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem por conta das inúmeras chances desperdiçadas no empate sem gols com o Avaí, na noite desta quinta-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente isso (chances perdidas) vem nos atrapalhando há alguns jogos, mas isso é uma fase e toda fase passe. Temos que procurar acertar o que não acertamos hoje, que os gols vão sair naturalmente", comentou o volante Richard.

O elenco, porém, não tem tempo para lamentar. No domingo, o time recebe o Fortaleza, às 16 horas, em São Januário. São três partidas de jejum diante do seu torcedor e só a vitória interessa em mais um confronto direto.

"Agora nós temos um jogo em casa e não podemos mais perder pontos dentro ao lado da nossa torcida. É tirar força de onde não tem. É normal oscilar no campeonato, mas não temos que dar desculpas. Logo as vitórias vão voltar", prometeu Richard.

Os dois times estão empatados com 28 pontos, mas o Fortaleza está na frente do Vasco por causa do número de vitórias (8 contra 7). Uma preocupação para o técnico Vanderlei Luxemburgo é o atacante Talles Magno, que foi visto com gelo no tornozelo ao ser substituído no intervalo. O garoto, porém, deixou o campo confiante e dizendo que não é nada grave.