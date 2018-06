Richard pede Fluminense com mesma atitude para repetir goleada no Flamengo

O Fluminense reencontra o Flamengo pela Taça Rio nesta quinta-feira, no Engenhão, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. Na última vez em que os times se enfrentaram, o time tricolor aproveitou a escalação alternativa do rival para golear por 4 a 0. Agora, o volante Richard sonha com um novo triunfo e, para isso, pediu que seus companheiros repitam a atitude daquela partida.

"Quando forem olhar os clássicos Fla-Flu, não vão ver o time. Foi um placar elástico para um clássico, mas um jogo que entramos focados e determinados, o que foi determinante para o resultado", declarou o jogador nesta terça-feira.

Apesar do sonho em repetir a goleada, o Fluminense nem precisa vencer o Flamengo para ir à decisão da Taça Rio. Isso porque o time tricolor teve melhor campanha na fase de grupos e tem a vantagem do empate.

"Não estamos pensando no empate. É um resultado que nos agrega, mas não estamos pensando nisso. Nossa maneira de jogar vai ser a mesma. Ainda mais se falando de clássico, de Fla-Flu, você nunca entra pensando em empatar", garantiu Richard.

A vontade de vencer é tanta que o volante prometeu não aliviar nem para os amigos. Do outro lado, reencontrará o atacante Henrique Dourado, com quem atuou justamente no Fluminense.

"Vai ser bem interessante enfrentar o Dourado. Eu tenho uma amizade particular com ele fora de campo. Mas quando entrar, vai ser cada um defendendo suas cores. Se for para dar uma chegada... Vou fazer o que tiver que fazer para defender o Fluminense", disse.