Richard vê o Vasco em evolução com Luxemburgo: 'Vamos melhorar ainda mais'

Desde que o técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando, o Vasco está em evolução no Campeonato Brasileiro. Deixou a zona de rebaixamento e até já pensa em voos mais altos como uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O volante Richard, contratado recentemente a pedido do treinador, é um dos que acreditam que o time ainda tem muito a crescer na competição.

LEIA TAMBÉM > STJD indefere pedido do Vasco para impugnar partida com o Grêmio

"Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. Nosso time está evoluindo em todos os aspectos. Acredito que vamos melhorar ainda mais na sequência do Brasileiro. Quero continuar ajudando no crescimento da equipe. O crédito todo é do Luxemburgo, que pegou o time desacreditado e aumentou a confiança", afirmou Richard, em declarações ao site oficial do clube.

"O mais importante é dar sequência. Vamos enfrentar o CSA com o pensamento na vitória. Respeitamos a equipe deles, mas vamos procurar impor nosso ritmo e sair de campo com os três pontos", comentou o volante, em referência ao jogo contra os alagoanos, neste domingo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 13.ª rodada.

Diante do CSA, o jogador de 25 anos disputará a sua sétima partida pelo Vasco. Ao fazer um balanço sobre o início da trajetória em São Januário, Richard classificou as primeiras exibições como positivas e prometeu trabalhar ainda mais firme para evoluir. Além disso, agradeceu por poder trabalhar com Luxemburgo.

"Eu tenho sido bastante abençoado, pois trabalhei com treinadores consagrados. Ano passado, com Abel Braga e agora, nessa temporada, com o Vanderlei, que é um cara que passou por muitos clubes grandes e é bastante vitorioso. Ele sabe entrar na mente da gente, sabe nos motivar e tem me dado um apoio total aqui dentro. Está sempre me chamando para conversar, então só tenho que agradecê-lo pela moral e paciência comigo", completou.