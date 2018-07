Richards deve voltar ao Manchester City após 6 meses

Além de Richards, recuperado de uma lesão no joelho sofrida no final de outubro, outro jogador que está à disposição do técnico Roberto Mancini é o volante Jack Rodwell. Nenhum deles, porém, terá condições de atuar por 90 minutos, segundo Platt.

"Micah está de volta aos treinamentos há quase duas semanas e disputou alguns jogos-treino, assim ele está disponível para ser selecionado", disse. "Jack também pode fazer parte do time, porém, como Mica, eu duvido que ele esteja pronto para um jogo completo".

Em compensação David Silva, que se contundiu no clássico contra o Manchester City, disputado no dia 8 de abril, segue fora da equipe - o meia espanhol não participou da semifinal da Copa da Inglaterra contra o Chelsea. "Eu acho que colocar ele no jogo com o Wigan também pode ser um risco então provavelmente vamos ser pragmáticos e dar-lhe um pouco mais de tempo".