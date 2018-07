Richarlison agradece liberdade no time do Fluminense Contratado como grande promessa do futebol brasileiro, o atacante Richarlison só fez dois jogos pelo Fluminense até agora. Nessas duas partidas, participou de todos os quatro gols marcados pelo time. Acostumado a jogar pelas laterais do campo, o jogador comemora a adaptação ao estilo de jogo.