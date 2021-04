Richarlison brinca sobre mudança de posição: 'já estava jogando com o Mina'

O atacante brasileiro Richarlison, do Everton, contou ter pedido ao técnico Carlo Ancelotti para jogar mais adiantado no campo e que foi atendido. Brincando sobre as funções defensivas, o brasileiro disse que já estava atuando junto com o zagueiro Yerry Mina.

"O Ancelotti mudou (meu posicionamento) porque eu estava defendendo muito, estava junto com o Mina, já. E eu falei para ele que queria estar mais próximo do gol adversário, estar marcando gols e foi onde ele mudou", comentou o atacante brasileiro, bem-humorado, em entrevista à ESPN Brasil.

Na entrevista, Richarlison também comentou sobre o entrosamento com o centroavante Calvert-Lewin. "Eu e o Dominic estamos há três anos atuando juntos. E a gente se conhece muito bem ali na frente. Temos muitos gols nessa temporada e eu espero que possamos manter a nossa fase artilheira", disse.

Por fim, o brasileiro também ressaltou a vontade de disputar a Liga dos Campeões. "Significaria muita coisa (a classificação para a Liga dos Campeões). Até porque o clube já tem bastante tempo que não disputa a Champions, então, vai ser muito bom, para os torcedores, também. Eu acho que vai ser bom e que a gente vai lutar para conseguir essa vaga para o clube e para o torcedor. Champions League é sonho de criança. E eu já deixei bem claro que sou louco para disputar. A idade vai passando e a gente quer ir disputando os melhores campeonatos", completou.

Atualmente, o Everton tem 46 pontos e ocupa a oitava colocação no Campeonato Inglês. O último do G-4 é o Chelsea, que tem 51 pontos.