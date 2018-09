Richarlison celebra primeiros gols pela seleção: 'Sonho realizado'

O rival era frágil, mas o amistoso contra El Salvador foi especial para Richarlison. O atacante do Everton aproveitou a chance que recebeu de Tite como titular e marcou dois gols no triunfo da seleção brasileira por 5 a 0, nesta terça-feira, em Washington. E declarou ter realizado um sonho aos 21 anos.

O atacante foi convocado após o corte de Pedro, que se lesionou, e já havia atuado contra os Estados Unidos, ainda que entrando durante a etapa final. Agora, então, foi titular e ainda pôde celebrar seus primeiros gols pela equipe. "Estou muito feliz, é um sonho realizado marcar o meu primeiro gol pela seleção. Espero fazer mais. Agora é dar uma sequência no Everton", afirmou Richarlison, em entrevista ao SporTV.

Formado nas divisões de base do América Mineiro, Richarlison vem tendo carreira ascendente. O atacante foi em 2016 para o Fluminense e no ano seguinte se transferiu para o futebol inglês, onde atuou pelo Watford. Agora, dá os seus primeiros passos no Everton, com três gols marcados nos três primeiros jogos. "A camisa sempre pesa, mas estou acostumado a jogar em grandes clubes", disse.

Destaque diante de El Salvador pelos dois gols marcados e também por sofrer o pênalti que abriu o caminho para a vitória, Richarlison agora espera manter o nível pelo Everton para ser lembrado por Tite nos próximos compromissos da seleção, os amistosos de outubro contra Argentina e Arábia Saudita.

"Fico muito feliz pelos dois gols. Pude aproveitar bem a oportunidade. Só tenho a agradecer aos companheiros. Tenho que trabalhar firme no meu clube para voltar mais vezes", concluiu o atacante, que dá os primeiros passos pela seleção brasileira.