Richarlison comemora início da vacinação no Brasil: 'finalmente chegou nossa vez'

O início da vacinação contra a covid-19 no Brasil neste domingo foi comemorada por muitas pessoas nas redes sociais, incluindo um dos atletas da seleção brasileira mais ativos a comentar os temas da atualidade: Richarlison demonstrou felicidade com a situação.

"Finalmente chegou nossa vez! VACINA!", disse Richarlison, agradecendo em seguida ao Instituto Butantan e aos cientistas da Universidade de São Paulo (USP) que realizaram os testes para garantir a segurança e a eficácia do imunizante CoronaVac no Brasil, junto com uma imagem animada do Zé Gotinha, mascote da vacinação no País, dançando.

O atacante do Everton é um embaixador da USP, ajudando a universidade a conseguir doações - além dele próprio já ter doado. O atacante busca ajudar em causas educacionais, já tendo fornecido dinheiro para que estudantes de seu estado natal, o Espírito Santo, pudessem viajar para uma Olimpíada de Matemática internacional.

Além disso, Richarlison também já havia se manifestado em apoio ao movimento antirracista Black Lives Matter e cobrado as autoridades quando ocorreu o apagão no Amapá e a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas.

A vacinação contra o novo coronavírus começou no Brasil na tarde deste domingo, após a Anvisa aprovar a CoronaVac e a "vacina de Oxford" em caráter emergencial. Pouco tempo depois, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi vacinada no Hospital das Clínicas em São Paulo.