Richarlison diz que Fluminense ainda acredita em vaga na Libertadores

Em 11.º lugar, o Fluminense precisa de uma enorme combinação de resultados nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. As variáveis ainda incluem a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, que podem transformar o G6 do Brasileirão em G8, até.

Jogo contra a equipe carioca a sequência de oito jogos sem vencer pelo Brasileirão e a visível queda de rendimento. Mesmo assim, ainda há quem deposite esperanças na classificação à competição continental. É o caso do atacante Richarlison, escolhido para conceder entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"Nós acreditamos ainda. A equipe vem de oito resultados negativos, mas não abaixamos a cabeça. Vamos tentar uma vitória para termos chances de ficar na sétima posição e conquistarmos uma vaga na Libertadores. Somos profissionais e temos que honrar a camisa. Se temos chance, precisamos lutar", garantiu o jogador.

No domingo, o Fluminense vai a Florianópolis para enfrentar o Figueirense, já rebaixado. A partida será às 19h30, no Orlando Scarpelli. Depois, na última semana, o Flu recebe o Inter. A partida está marcada para o Maracanã, mas pode mudar para Edson Passos, se a expectativa de público se confirmar baixa.