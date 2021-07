Richarlison é convocado para a seleção olímpica no lugar de Pedro

O técnico da seleção olímpica André Jardine convocou Richarlison para a disputa das Olimpíadas. O atacante do Everton vai ocupar a vaga de Pedro, vetado pelo Flamengo para os Jogos de Tóquio.

Richarlison está com a equipe principal da seleção brasileira, que disputa a Copa América no Brasil. Nesta sexta-feira, o time de Tite enfrenta o Chile pelas quartas de final da competição.

A convocação de Pedro por André Jardine para defender a seleção olímpica fez com que o Flamengo fosse ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para barrar a ida do jogador ao Japão. O time carioca pretende contar com o atacante nos compromissos do clube durante o evento esportivo, e obteve uma liminar favorável para garantir a permanência do atleta.

Ao contrário de competições como a Copa América e as Eliminatórias da Copa do Mundo, o torneio de futebol da Olimpíada não é Data Fifa. Assim, os clubes não são obrigados a cederem seus atletas para a seleção brasileira.

Antes da convocação de Jardine, o Fla já tinha enviado à CBF um pedido para que nenhum de seus atletas fossem chamados para defender o Brasil nas Olimpíadas. Entretanto, o treinador da seleção olímpica acabou chamando Pedro, que comemorou nas redes sociais, causando um mal-estar com o Rubro-Negro.

Confira a lista final de convocados para os Jogos de Tóquio

Goleiros: Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio) e Lucão (Vasco)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla-ESP) e Bruno Fuchs (CSKA-RUS)

Meias: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Douglas Augusto (Paok-GRE), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE), Martinelli (Arsenal-ING), Antony (Ajax-HOL), Paulinho (Bayer Leverkusen - ALE), Reinier (Borussia Dortmund-ALE) e Richarlison (Everton-ING)