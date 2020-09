Richarlison e James brilham e comandam goleada de virada do Everton no Inglês

O ataque poderoso do Everton brilhou neste sábado. Na abertura da segunda rodada do Campeonato Inglês, o time de Liverpool contou com atuações de destaque de Richarlison, autor de duas assistências, James Rodríguez, que desencantou, e três gols de Calvert-Lewin para golear o West Bromwich por 5 a 2, de virada, em casa, no Goodison Park.

A partida em Liverpool foi movimentada e, além de muitos gols, teve alternância no placar, gol e assistência de jogadores brasileiros, expulsão, golaço de calcanhar, interferência do VAR e o primeiro gol de James Rodríguez com a camisa do Everton.

O West Bromwich saiu na frente aos dez minutos com um gol de Grady Diangana em arremate precisp após passe do brasileiro Matheus Pereira. No entanto, aos 31, Calvert-Lewin fez de letra o primeiro de seus três gols e empatou para os anfitriões. O lance chegou a ser anulado, mas acabou validado após revisão do árbitro de vídeo.

A virada veio com James Rodríguez. Aos 45 minutos, o colombiano recebeu de Richarlison e finalizou bonito, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro, para balançar as redes pela primeira vez pelo novo clube. O meio-campista veio de graça do Real Madrid.

No fim da primeira etapa, os visitantes ficaram com um a menos depois que Kieran Gibbs levou o vermelho por empurrão em James. O técnico Slaven Bilic reclamou muito e também foi expulso. Com vantagem numérica, o Everton conseguiu transformar o placar em goleada. Não sem antes levar um susto. No começo da etapa final, Matheus Pereira reapareceu para marcar um lindo gol em cobrança de falta e restabelecer a igualdade.

Depois disso, porém, os donos da casa sobraram e construíram o triunfo com naturalidade e na base do talento de seus principais jogadores. O zagueiro Keane fez o terceiro aos nove. Aos 17, Richarlison recebeu na área e só rolou para Calvert-Lewin anotar o quarto. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio de James, ele marcou de costas, meio sem jeito, o seu terceiro tento na partida para selar o triunfo.

Richarlison ainda balançou as redes mais tarde em uma linda conclusão de bate pronto. Mas o lance foi invalidado porque o atacante estava em posição irregular.

Com o resultado, o Everton assume momentaneamente a primeira colocação, com duas vitórias em dois jogos. O West Bromwich perdeu suas duas partidas até aqui e está na lanterna.