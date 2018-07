Richarlison é sacado e Levir recua time para pegar o Palmeiras

Na comparação com a equipe que empatou em 2 a 2 com o Santa Cruz no sábado, a saída de Richarlison e a entrada de Edson muda o posicionamento de Cícero. Após atuar como volante, ele foi deslocado no treino desta terça-feira para compor armar o time junto com Gustavo Scarpa.

A formação testada por Levir, sem goleiro, teve: Jonathan, Henrique, Gum e Wellington Silva; Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo e Fred. O elenco volta a trabalhar na tarde desta terça-feira, também nas Laranjeiras, antes de embarcar rumo a São Paulo. O Flu é terceiro colocado no Brasileirão, com quatro pontos e um gol de saldo.