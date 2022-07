Richarlison estreia como titular em vitória do Tottenham em amistoso na Coreia do Sul

O atacante Richarlison estreou logo como titular do Tottenham nesta quarta-feira, em amistoso disputado na Coreia do Sul. O jogador da seleção brasileira não balançou as redes em sua primeira partida pela equipe londrina, mas viu seus companheiros vencerem por 6 a 3 um combinado com jogadores do Campeonato Sul-Coreano.

Richarlison foi escalado como centroavante, jogando mais centralizado, formando trio de ataque com o compatriota Lucas Mouras e Bryan Salvatierra. O estreante do Brasil esteve em campo por 77 minutos no Seoul World Cup Stadium, com boa minutagem diante do técnico Antonio Conte.

Outro brasileiro em campo foi o lateral Emerson Royal, também substituído no segundo tempo, assim como Lucas Moura. Conte tratou de testar 22 jogadores neste primeiro amistoso de pré-temporada do Tottenham, colocando na partida aqueles considerados titulares somente na etapa final.

Dos seis gols marcados pelo Tottenham, cinco saíram no segundo tempo. No primeiro, Eric Dier abriu o placar aos 30 minutos. No início da etapa final, Jin-su Kim anotou contra. Na sequência, Harry Kane e Heung-Min Son, diante dos seus compatriotas, marcaram dois gols cada, selando a goleada.

Ao fim da partida, a torcida local festejou seu maior jogador, Son, apesar de ter atuado no time rival. Kane, outra estrela do Tottenham, também foi celebrado pelas arquibancadas sul-coreanas.