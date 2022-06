Richarlison lança linha de cards colecionáveis em NFT com experiência para fã conhecer atacante

O atacante Richarlison é mais um atleta a criar uma linha própria de tokens não fungíveis (NFTs). Um dos NFTs da categoria “Legendary” dará uma experiência especial: o dono do card vai ter direito a uma viagem à Inglaterra para duas pessoas, com três noites de hospedagem. O comprador também poderá assistir a um jogo do Everton no camarote do jogador, além de garantir uma camisa autografada e um jantar com o atleta da seleção brasileira.

"Os torcedores e fãs são extremamente importantes na carreira de um atleta profissional, e no meu caso isso não é diferente. São eles que me apoiam e incentivam a estar sempre em busca de ser melhor dentro e fora de campo", disse Richarlison.

Outros dois NFTs Legendary ainda serão lançados com momentos marcantes da vitória do Everton por 3 a 2 sobre o Crystal Palace que ajudou o time de Liverpool do rebaixamento na última temporada do Campeonato Inglês. Um dos cards vai garantir ao comprador o uniforme completo autografado usado pelo atleta na partida.

Os cards colecionáveis vão ser lançados em diferentes momentos, com diferenças de preços e disponibilidade. A princípio, estará disponível um NFT promocional e gratuito para que os usuários consigam resgatar o card a partir de pontos obtidos na plataforma, além da categoria “Original”. Outras duas coleções, categorias “Special” e “Rare”, serão lançadas depois. Os NFTs poderão ser adquiridos no site oficial da IDG.

"Os lançamentos dos NFTs com momentos marcantes da minha carreira e da minha vida são, além de uma maneira de eternizar essas lembranças, uma forma de estar ainda mais próximo de alguns destes fãs", afirmou o atacante.

Os nomes e valores da coleção de NFT’S do atacante Richarlison:

- Promocard - Modelo único (ilimitado) - Gratuito (podendo ser adquirido através de pontos acumulados no site da IDG)

- Original - Quatro modelos (5000 unidades por modelo) - U$ 9,90

- Special - Dois modelos (1000 unidades por modelo) - U$ 39,90

- Rare - Três modelos (100 unidades por modelo) - U$ 99,90

- Legendary - Três modelos (apenas 1 unidade por modelo + experiências exclusivas) - a partir de US$ 5.000,00