Richarlison marca duas vezes, mas Everton empata em estreia no Campeonato Inglês

O atacante brasileiro Richarlison marcou duas vezes neste sábado, em partida fora de casa pelo Everton, mas a sua equipe empatou por 2 a 2 com o Wolverhampton. O jogo pela primeira rodada do Campeonato Inglês marcou a estreia do ex-jogador do Fluminense pelo clube da cidade de Liverpool em uma partida oficial.

Richarlison deixou o Everton em vantagem no placar em duas oportunidades. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante subiu para cabecear em falta lateral cruzada para dentro da área e contou com a sorte de a bola cair no gramado e sobrar para ele chutar para o gol.

Pouco incomodado depois de abrir o placar, o Everton viu a sua sorte mudar no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Jagielka parou contra-ataque com falta violenta próxima à grande área e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança, aos 43 minutos, o português Rúben Neves bateu no canto do inglês Jordan Pickford e contou com a falha do goleiro para empatar o jogo.

Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Everton voltou a ficar à frente, de novo com um gol de Richarlison. Aos 22 minutos, brasileiro aproveitou pivô do atacante turco Cenk Tosun, invadiu a área com a bola dominada pelo lado esquerdo e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro português Rui Patrício, estreante pelo Wolverhampton. O time da casa empatou aos 35, com o atacante mexicano Raúl Jiménez, que aproveitou cruzamento de Neves e cabeceou sem chance para Pickford.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Everton será mandante no próximo sábado, contra o Southampton, enquanto o Wolverhampton vai visitar o Leicester no mesmo dia.