Richarlison marca na virada emocionante e salva Everton da degola no Campeonato Inglês

O Everton se livrou do rebaixamento no Campeonato Inglês, ao derrotar o Crystal Palace, nesta quinta-feira, por 3 a 2, de virada, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada. O triunfo foi festejado como um título pela torcida, que invadiu o gramado após o apito final.

Com os três pontos, o Everton alcançou os 39 e deixou o desespero para Burnley (só empatou com o Aston Villa por 1 a 1) e Leeds, que somam 35 pontos cada.

Na última rodada, domingo, o Leeds visita o Brentford, enquanto o Burnley recebe o Newcastle. O Everton fecha a temporada diante do Arsenal, em Londres.

O nervosismo atrapalhou demais o time do Everton desde os primeiros momento da partida. Pouco produziu o time de Frank Lampard nos 45 minutos iniciais, que tiveram domínio dos visitantes.

A cobrança de falta no travessão do brasileiro Richarlison foi o único momento de perigo dos donos da casa na primeira etapa, enquanto o Crystal Palace, com forte marcação na saída de bola do Everton, aproveitou para ficar com a bola quase 70% do tempo.

Aos 21 minutos, o desespero tomou conta do torcedor do Everton, quando Mateta abriu o placar para o Crystal Palace. A desvantagem descontrolou emocionalmente todo o time do Everton e isso acabou causando um segundo gol do rival em contra-ataque. Ayew marcou. O silêncio no Goodison Park foi impressionante.

O Everton voltou melhor para a etapa final e conseguiu seu primeiro gol logo aos nove minutos, com o zagueiro Keane, que demonstrou habilidade para bater de trivela na bola.

O clima ficou completamente diferente, mas o Everton abusou das bolas alçadas na área e acabou facilitando o trabalho do setor defensivo co Crystal Palace. Mas de tanto tentar, a bola acabou sobrando para Richarlison, que bateu rápido e empatou, aos 30 minutos.

Aos 40, a virada veio da mesma forma. Bola na área, mas desta vez foi Calvert-Lewin, que meteu a cabeça na bola para concretizar uma virada sensacional. Frank Lampard foi à loucura no banco de reservas.

Após o resultado salvador, a torcida do Everton invadiu o gramado para comemorar o feito com os atletas. O ex-jogador francês Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace, agrediu com um chute um dos torcedores que invadiu o campo de jogo.

Patrick Vieira chuta um torcedor do Everton após ser abordado em campo após o jogo. pic.twitter.com/NElNsTtgrs — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) May 19, 2022

CHELSEA

O atual campeão europeu e mundial só empatou com o Leicester, em Londres. Maddison, com um bonito chute de fora da área, abriu o placar, aos seis minutos do primeiro tempo. Marcos Alonso, aos 35, empatou para os donos da casa.

O Chelsea é o terceiro colocado, com 71 pontos, atrás de Manchester City (90) e Liverpool (89). Já o Leicester, com 49 pontos, e´o nono colocado.