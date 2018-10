Richarlison perde pênalti e Everton é eliminado da Copa da Liga Inglesa

O Southampton eliminou o Everton nesta terça-feira da Copa da Liga Inglesa na disputa de pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O atacante Richarlison, ex-Fluminense, desperdiçou uma das penalidades pelo time de Liverpool.

Melhor em campo, o Southampton abriu o placar com justiça, aos 44 minutos do primeiro tempo, com Danny Ings. O Everton voltou melhor na segunda etapa e pressionou em busca do empate, mas só conseguiu a igualdade no placar a cinco minutos do fim, com Theo Walcott.

Na disputa de pênaltis, Richarlison chutou por cima do travessão e o goleiro Angus Gunn defendeu a cobrança de Theo Walcott. Nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Southampton vai enfrentar o Leicester, que na semana passada garantiu vaga na próxima fase da competição ao golear o Fleetwood Town por 4 a 0.

Na edição passada da Copa da Liga Inglesa, o Everton foi eliminado pelo Chelsea nas oitavas de final. Fora do torneio novamente, o time de Liverpool voltará a jogar no próximo sábado, fora de casa, contra o Leicester, pelo Campeonato Inglês, no qual ocupa apenas o 11º lugar, com nove pontos. No domingo, o Southampton enfrentará o Chelsea, como mandante, pela mesma oitava rodada do torneio nacional.