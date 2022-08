Richarlison rebate ex-jogador que o criticou por embaixadinhas e tem apoio de Neymar: ‘Chora mais’

O atacante brasileiro Richarlison, do Tottenham, rebateu o ex-jogador e treinador alemão Dietmar Hamann, que o criticou por fazer embaixadinhas durante a partida contra o Nottingham Forest, no domingo, pelo Campeonato Inglês. Para o ex-atleta, o jogador da seleção brasileira deveria ter sido punido pelo lance.

"Nada a ver com exibicionismo. Deveria ter sido amarelo por conduta antidesportiva e recomeçado com cobrança de falta para o (Nottingham) Forest", disse o ex-jogador do Liverpool em postagem no Twitter.

Richarlison fez questão de responder ao comentário, de maneira bastante debochada. O brasileiro escreveu apenas um "cry more" ("chora mais", em tradução literal), acompanhado de um emoji derramando uma lágrima. Neymar fez coro ao companheiro de seleção e publicou um comentário cheio de emojis rindo.

Atualmente com 49 anos, Hamann se destacou como jogador do Liverpool, principal rival do Everton, ex-time de Richarlison e pelo qual o jogador chamou a atenção de Tite para a seleção. Hamann também acumula passagens pelo Bayern de Munique, Newcastle e Manchester City, além de ter disputado as Copas de 1998 e de 2002.

Richarlison, por sua vez, está em sua primeira temporada pelo Tottenham, o seu terceiro clube na Inglaterra. Além do time de Londres e do Everton, ele vestiu também a camisa do Watford. No Brasil, ganhou destaque no América-MG e Fluminense.