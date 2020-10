Richarlison sofre lesão no tornozelo e pode ser novo desfalque para a seleção

A bruxa anda solta para os atacantes da seleção brasileira antes dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Depois de Gabriel Jesus se lesionar e acabar cortado, agora a apreensão é com Richarlison, que deixou o jogo do Everton deste sábado mancando e chorando muito após pancada forte no tornozelo.

O jogador passará por avaliação no clube inglês e caso a gravidade da lesão seja confirmada, pode ser cortado da seleção. A apresentação está marcada para a próxima segunda-feira. Gabriel Jesus já havia dado lugar a Matheus Cunha, do Hertha Berlin.

Com apenas 25 minutos de jogo diante do Brighton, ocorreu a entrada dura e a consequente lesão de Richarlison. Lamptey deu carrinho e acertou a perna do brasileiro, que já caiu gritando de dor e chorando. O atacante já vinha com um incômodo no tornozelo esquerdo após leve entorse no jogo passado.

Foram mais de três minutos de atendimento. Mesmo assim, o jogador não conseguiu suportar as fortes dores e acabou substituído. Foi para os vestiários mancando.

O embarque de Richarlison para o Brasil estava previsto para logo após o jogo do Campeonato Inglês. O Brasil enfrenta Bolívia e Peru nós próximos dias 9 e 13, respectivamente, na Neo Química Arena, em São Paulo, e em Lima.

Caso Richarlison seja cortado, torcedores já fazem campanha nas redes sociais pela convocação de Marinho, do Santos.