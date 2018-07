Richarlyson chora em sua despedida no São Paulo

André Lessa/AE

Richarlyson se emocionou com homenagem dos companheiros de equipe

SÃO PAULO - Em sua última entrevista coletiva como jogador do São Paulo, nesta sexta-feira, Richarlyson chegou a chorar com a homenagem que recebeu dos companheiros. Com o fim de seu contrato com o clube, o polivalente jogador já definiu que deixa o Morumbi, mas ainda tem futuro incerto - recebeu diversas propostas. Ele, inclusive, nem disputa a última rodada do Brasileirão, domingo, contra o Atlético-MG.

Veja também:

Ricardo Oliveira se recupera e treina entre os titulares

Carpegiani pede contratação de 'camisa 10' no São Paulo

Richarlyson admitiu nesta sexta-feira que não gostaria de deixar o São Paulo, mas a diretoria preferiu não renovar o seu contrato. Assim, ele deixa o clube que defende desde 2005, pelo qual disputou 224 jogos e marcou 12 gols, colecionando três títulos do Brasileirão e um do Mundial. "Estou saindo muito feliz. Foi muito gratificante o tempo que eu passei aqui", contou o jogador de 27 anos.

Durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, alguns jogadores do elenco são-paulino começaram a cantar a música "Amigo", do grupo Fundo de Quintal, o que fez com que Richarlyson chorasse. Mas, apesar da emoção e dos agradecimentos, ele não terá uma despedida dentro de campo - seu último jogo foi na derrota para o Fluminense, por 4 a 1, no dia 21 de novembro, quando foi expulso.

Outro que está se despedindo do São Paulo é o meia Jorge Wagner. Com o fim do seu contrato com o clube, no qual joga desde 2007, ele já acertou transferência para o futebol japonês. Mas o jogador de 32 anos terá a chance de fazer um último jogo com a camisa são-paulina: está escalado pelo técnico Paulo Cesar Carpegiani para enfrentar o Atlético-MG, no domingo, no Morumbi.