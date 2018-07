Richarlyson cobra vitória e projeta liderança no Mineiro

"Temos que pensar no nosso objetivo, que é terminar essa 3ª rodada na liderança do campeonato. Para isso, precisamos vencer para não depender de outros resultados", declarou o volante.

Com os mesmos seis pontos do América, o Atlético ocupa a segunda colocação, por conta do saldo de gol inferior, mas poderá assumir a liderança provisória se vencer no fim de semana. O América só poderá recuperar a ponta no dia 22, após o carnaval, diante do Nacional.

"Temos que respeitar a Caldense, mas continuar com o foco no nosso objetivo, que é terminar essa primeira fase na liderança para ter as vantagens dadas pelo regulamento nas fases finais da competição", argumentou o volante. O time que terminar a fase em primeiro lugar terá o direito de definir a ordem do mando de campo na fase de mata-mata e terá vantagem nos critérios de desempate nestes confrontos.

Outro experiente jogador do Atlético, o meia Mancini também quer chegar ao domingo na liderança da tabela. "Se conseguirmos vencer a Caldense, será muito importante porque, depois, terá um período de pausa do carnaval. Seria importante conseguir três vitórias consecutivas e a liderança porque nos daria mais tranquilidade para trabalhar e rever o que precisamos melhorar", afirmou.