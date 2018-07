Richarlyson comemora renovação e chegada de irmão

Nesta sexta-feira, na sua primeira entrevista coletiva do ano, ele revelou que já se via fora do Atlético-MG, mas que tudo mudou depois da excelente atuação dele no clássico contra o Cruzeiro, que garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

"Não comentei com ninguém, mas sentia que 99,9% das chances eram de eu não permanecer, mas que dependeria muito do que fizesse naquele jogo contra o Cruzeiro. Tenho certeza que se produzir como contra o Cruzeiro não vou ficar só um ano, mas dois, três, quatro e talvez encerrar minha carreira aqui", disse o jogador.

Antes daquele clássico, Richarlyson disse que sonhava em ver a torcida do Atlético gritando seu nome e pedindo para que ficasse, mas falou como se fosse uma utopia. O desempenho diante do Cruzeiro foi tão bom que o sonho foi realizado. "Tenho certeza que não foi porque pedi, mas porque mereci. Só posso agradecer aos torcedores e dizer que vou retribuir em campo, como fiz contra o Cruzeiro."

Para o volante, o ano de 2013 começa com a realização de um sonho de infância: jogar ao lado do irmão Alecsandro, contratado durante esta semana. "Para mim, tem sido maravilhoso. Somos companheiros de quarto e parece que estamos em casa. É engraçado, porque trabalhamos longe um do outro e só nos encontrávamos no fim do ano. Agora, estou com ele todos os dias, tratamos de problemas familiares a qualquer hora. Estou ao lado de uma pessoa que amo muito."