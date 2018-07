Richarlyson garante ter entendido substituição precoce O elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta terça-feira na Cidade do Galo, motivado depois da goleada por 5 a 1 sobre o Náutico, sábado passado, no Independência. Apesar do resultado positivo, o foco estava no volante Richarlyson, que foi substituído aos 28 minutos do primeiro tempo na partida diante dos pernambucanos, por não cumprir determinações de Cuca, e deixou o campo visivelmente irritado.