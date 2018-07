Richarlyson marca e Novorizontino busca empate com o Capivariano

Richalyson entrou em campo no segundo tempo e em poucos minutos mudou a partida. Aos 38, ele recebeu cruzamento da esquerda e de cabeça mandou para o gol. Com o resultado, o Capivariano chegou aos cinco pontos e permanece na última posição do Grupo C e da classificação geral. O Novorizontino tem 11 ponto no Grupo B.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Os anfitriões abriram o placar logo aos quatro minutos. Chico arriscou de fora da área e o goleiro Veloso espalmou. No rebote, Rodolfo chutou no canto direito e abriu o placar. A resposta do Novorizontino veio aos oito, quando Paulinho cruzou da direita e Roberto, de cabeça, empatou.

No segundo tempo o Capivariano voltou melhor e voltou a ficar na frente do placar. Aos 18, Anderson Rosa deu um chutão para o campo de ataque, o goleiro Veloso perdeu o tempo da bola e Rodolfo ficou livre para empurrar para as redes. Aos 38, os visitantes deixaram tudo igual novamente. Roberto cruzou e Richarlyson, de cabeça, mandou no canto esquerdo do goleiro Paulo Henrique.

O Capivariano volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Ponte Preta, às 18h30, novamente na Arena Capivari. No mesmo dia, o Novorizontino recebe o XV de Piracicaba, às 16 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

CAPIVARIANO 2 X 2 NOVORIZONTINO

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Rafael Cruz (Fabrício Lusa), Bruno Maia, Leandro Silva e Vicente; Samuel, Jácio (Wagner) e Anderson Rosa; Chico (Kleiton Domingues), Rodolfo e Romão. Técnico - Roberto Fernandes.

NOVORIZONTINO - Veloso; Éder Sciola, Luizão, Domingues e Paulinho; Michel (Richarlyson), Adriano, Pedro Carmona e Rayllan (Pereira); Cléo Silva (Wesley) e Roberto. Técnico - Guilherme Alves.

GOLS - Rodolfo, aos quatro e Roberto, aos oito do primeiro tempo. Rodolfo, aos 18 minutos, e Richalyson aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

CARTÕES AMARELOS Wagner (Capivariano); Adriano, Michel (Novorizontino)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP)