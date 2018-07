Richarlyson quer aproveitar chance e renovar contrato O lateral-esquerdo Júnior César deverá ser o único desfalque do Atlético-MG no próximo compromisso do time, quarta-feira que vem, contra o Flamengo, no Independência. Seu provável substituto, Richarlyson, vai entrar em campo com duas missões. Além de ajudar o time em mais uma vitória, quer provar à diretoria que merece ter o seu contrato renovado.