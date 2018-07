Richarlyson tem a CNH apreendida em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do jogador Richarlyson, do Atlético Mineiro, foi apreendida durante a madrugada deste domingo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após a vitória contra o Náutico, na noite de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o volante dirigiu o seu Porsche Cavenne na Avenida Olegário Maciel em alta velocidade e com os faróis apagados. Isso chamou a atenção dos policiais que realizavam uma blitz da Lei Seca na região.

Abordado, Richarlyson apresentou sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além disso, o jogador se recusou a ir até o Instituto Médico Legal para realizar o exame de sangue e assumiu que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

Encaminhado para o Detran-MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais), o volante levou multa e teve a sua CNH apreendida.

O dia realmente não foi bom para Richarlyson. Titular do Atlético, ele foi sacado ainda no primeiro tempo pelo técnico Cuca, para dar lugar a Serginho. Depois, o treinador indicou descontentamento com o trabalho do volante.

"Trocamos um jogador no primeiro tempo, um jogador importante, experiente, maduro, como o Richarlyson, não é de agrado do treinador, mas se fez necessário. Ele estava jogando na parte direita e não estava ocorrendo o que a gente queria, que era a saída com força, e tão pouco a marcação. A gente tem que tomar uma medida, não adianta esperar segundo tempo. Mas nada contra o Richarlyson, são medidas que a gente, às vezes, tem que tomar", explicou o treinador.