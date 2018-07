Richarlyson treina e será titular do Atlético-MG quarta

Júnior César não poderia atuar diante do Flamengo por ter contrato com o clube carioca e ainda tomou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense. Sem opções para a posição, já que Triguinho não vem sendo utilizado, Cuca deverá mesmo colocar Richarlyson no setor.

Caso confirme esta opção, o treinador levará o Atlético-MG a campo nesta quarta com: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho e Bernard; Guilherme e Jô.

Com 63 pontos, o clube mineiro viu o Fluminense abrir nove pontos de vantagem na ponta do Brasileirão com a vitória da última quinta sobre o Coritiba. Por isso, precisa do triunfo nesta quarta para seguir sonhando com o título.