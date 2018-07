Richarlyson volta ao time do Atlético-MG em treino A volta do volante Richarlyson foi a grande novidade do Atlético Mineiro no treinamento desta quinta-feira. O jogador não atuou na derrota para o Santos, por 2 a 1, no último sábado, por estar suspenso, mas trabalhou normalmente entre os titulares e deve enfrentar o Vasco, neste domingo, no Ipatingão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.