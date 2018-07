Richarlyson volta e reforça coro otimista no São Paulo

O São Paulo terá uma novidade para o jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Paulista, domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O volante Richarlyson está recuperado de lesão muscular e reforça não só a equipe, mas como também o coro otimista por uma vitória que dê a vaga na decisão.

"Se pegar as estatísticas, foram 12 vitórias por mais de dois gols em 25 jogos. A gente sabe que é possível", justificou nesta terça-feira Richarlyson, citando os números do São Paulo na temporada. "Da mesma maneira que o Santos fez 2 a 0 aqui (no Morumbi), podemos fazer lá", completou o volante.

Richarlyson se machucou na vitória sobre o Nacional, do Paraguai, pela Copa Libertadores, no dia 18 de março. Ausente das últimas seis partidas do São Paulo, o jogador se recuperou de um estiramento na coxa esquerda, mas pode ter perdido sua vaga no time titular. Nos últimos jogos, Rodrigo Souto e Hernanes vêm formando a dupla de volantes, com o primeiro no lugar de Richarlyson.

Mesmo sabendo que dificilmente ganhará uma nova chance do técnico Ricardo Gomes logo de cara, Richarlyson se diz conformado em apenas poder ajudar o time no jogo decisivo. "Sabíamos que o Souto chegaria para somar. Quem ganha com isso é o São Paulo e o Ricardo, que fica com mais opções no elenco", disse o jogador.