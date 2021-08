Rigoni admite erros do São Paulo e lamenta queda na Libertadores

O atacante Emiliano Rigoni reconheceu a fraca atuação do São Paulo na noite desta terça-feira e lamentou a dura eliminação na Copa Libertadores, diante do Palmeiras. O time do Morumbi foi superado por 3 a 0 no Allianz Parque, na partida da volta das quartas de final.

"Estávamos bem no começo, com o protagonismo de sempre. Mas cometemos alguns erros e eles aproveitaram suas chances. Acredito que, se tivéssemos aproveitado as jogadas que tivemos no segundo tempo, o resultado poderia ter sido diferente", comentou o jogador do São Paulo, na saída do gramado.

Rigoni também admitiu que a postura do time no primeiro tempo permitiu ao Palmeiras crescer em campo. "Tínhamos que jogar mais agressivos, deixamos espaços no ataque, não defendemos bem. Bom, vamos assumir nossos erros. Estamos muito tristes, era o objetivo passar de fase", declarou.

Como havia empatado por 1 a 1 no Morumbi, no jogo de ida, o São Paulo precisa vencer nesta terça ou empatar por dois ou mais gols, para alcançar a semifinal. No entanto, foi surpreendido pela postura mais ofensiva do Palmeiras, que abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo.

Com a queda na Libertadores, o São Paulo agora vai dividir sua atenção entre a Copa do Brasil e o Brasileirão. Na competição de mata-mata, vai enfrentar o Fortaleza nas quartas de final nos dias 25 de agosto, no Morumbi, e 15 de setembro, na Arena Castelão, na capital cearense.

No Brasileirão, o time comandado pelo argentino Hernán Crespo vive momento de recuperação, tentando se afastar da zona de rebaixamento. O atual 14º colocado vai enfrentar o Sport no domingo, no Recife.