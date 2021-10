São Paulo pode ficar sem seu principal atacante: Rigoni será avaliado após deixar jogo com o Cuiabá

O São Paulo pode ter um grande desfalque para as próximas semanas, bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Destaque na temporada, o atacante argentino Emiliano Rigoni pode vir a ser um problema para o técnico Hernán Crespo. Contra o Cuiabá, no Mato Grosso, na segunda-feira, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores musculares na parte posterior da coxa esquerda e preocupa a comissão técnica. Nesta terça, já na capital paulista, passará por uma bateria de exames.

O próprio Rigoni acusou as dores musculares e pediu para ser substituído, dando lugar a Marquinhos. Na saída de campo, o argentino se dirigiu ao banco de reservas com a cabeça baixa e um semblante de frustração. Ainda na Arena Pantanal, iniciou o tratamento com uma bolsa de gelo na região afetada.

Assim que a delegação desembarcar em São Paulo, Rigoni passará por uma bateria de exames e será diagnosticado pelos médicos do clube tricolor. No começo de julho, o jogador teve um problema na coxa direita e ficou ausente por cerca de um mês.

Caso o argentino realmente não tenha condições de jogo para os próximos compromissos, Marquinhos deve ser a opção de Hernán Crespo. Apesar do problema ainda ser desconhecido, a probabilidade de que Rigoni esteja em campo no jogo desta quinta-feira contra o Ceará, no estádio do Morumbi, em São Paulo, é mínima. Na sequência, na segunda que vem, o time tricolor será mandante no clássico contra o Corinthians.

Ao longo desta temporada, o São Paulo vem sofrendo com os problemas de lesão. Apenas na partida contra o Cuiabá, a comissão técnica não pôde contar com Walce, William, Igor Vinícius e Galeano - todos com algum problema médico ou físico. Além deles, o zagueiro Arboleda foi desfalque por estar servindo a seleção do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.