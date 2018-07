Rildo acerta com Atlético-MG, mas depende da Ponte

CAMPINAS - A Ponte Preta deve confirmar em breve a saída de Rildo. O atacante já acertou com o Atlético-MG, mas ainda resta fechar o acordo entre as diretorias dos dois clubes para ver quais jogadores serão envolvidos na negociação - o lateral-esquerdo Eron e o atacante Leonardo são os preferidos.

O empresário de Rildo, José Galante, confirmou que se reuniu com o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, e acertou as bases salariais, além do tempo de contrato. Agora, o clube mineiro precisa definir os últimos detalhes com a Ponte para que a contratação seja oficializada.

"Entre atleta e Atlético-MG está tudo acertado. Conversamos com o presidente Alexandre Kalil e agora esperamos apenas um acerto entre os dois clubes. A Ponte tem interesse em alguns jogadores do Atlético-MG, mas isso não é comigo", comentou José Galante.

Eron, que estava emprestado ao Goiás, chegaria para o lugar de Uendel, que foi negociado com o Corinthians. E Leonardo permaneceria por mais uma temporada no Moisés Lucarelli, após a boa performance em 2013, quando terminou o ano como titular absoluto da Ponte.