Rildo ameaça cobrar falta de pagamento do Santos na Justiça

O atacante Rildo pode entrar na Justiça contra o Santos. Ele alega falta de pagamento dos últimos três meses de salário e quatro dos direitos de imagem. O jogador ainda pertence a Ponte Preta e no dia 31 se encerra o contrato com os dois clubes e ele fica livre para negociar.

O empresário do jogador, José Luis Galante, explica que o jogador não pretende forçar nada contra o clube, mas sim, receber o que tem direito. O atacante, pouco aproveitado pelo Santos nesta temporada, tem sido sondado por diversos times do Brasil e do exterior.

O Santos tem uma outra dívida envolvendo o jogador. O clube ainda não pagou R$ 400 mil para a Ponte Preta referente ao empréstimo do jogador.

O presidente do Santos, Modesto Roma, assume a equipe com uma situação financeira bem delicada. A gestão passada, liderada por Odilio Rodrigues, antecipou cotas de televisão referentes às transmissões de TV do ano que vem para conseguir pagar os salários de agosto.