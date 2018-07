Rildo quer ficar no Santos, mas sem novo empréstimo

Rildo sabe que a sua permanência no Santos para a próxima temporada não depende do seu desempenho nos cinco jogos restantes do ano, mas da vontade do presidente que será eleito no dia 6 dezembro. Até lá, o atacante promete continuar se empenhando e honrar a camisa do clube. Ele ainda não foi procurado pelos dirigentes santistas, mas tem certeza de que a sua avaliação do seu futebol é positiva.

"Todos sabem que eu quero ficar. Fiz grandes jogos pelo Santos, principalmente nas fases decisivas do Campeonato Paulista. E fiquei feliz de ter jogado bem contra o Cruzeiro (participou dos três gols do time nas semifinais da Copa do Brasil), mas não adiantou nada porque não conseguimos o objetivo, que era a classificação. Quanto ao meu futebol, acho que falta eu aperfeiçoar as finalizações", disse Rildo.

Emprestado por um ano pelo Ponte Preta, Rildo tem os direitos econômicos divididos entre o clube de Campinas e os seus empresários. Ele disse não saber o valor estipulado se o Santos quiser contratá-lo em definitivo. "Deixo isso para meus empresários, mas até onde eu sei, não vou voltar para a Ponte e nem o empréstimo ao Santos será renovado", explicou.

Em 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Rildo marcou apenas um gol. Em 19 do Paulistão, ele anotou quatro e só não foi bem na segunda partida da decisão contra o Ituano porque atuou boa parte dos 90 minutos com uma fratura no tornozelo esquerdo.