Rildo sai com dores e vira dúvida na Ponte Preta A Ponte Preta poderá ganhar mais um desfalque para tentar manter a vice-liderança do Paulistão. No treinamento desta sexta-feira, o atacante Rildo deixou o gramado com dores no tornozelo e será mais bem avaliado pelo departamento médico para ver se tem condições de enfrentar o Bragantino, no domingo, às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela última rodada do Campeonato Paulista.