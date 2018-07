Rildo se reapresenta ao Santos com uma lesão muscular

O atacante Rildo foi diagnosticado nesta segunda-feira com um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Por isso, ele já iniciou tratamento no Cepraf, centro de recuperação de atletas do Santos. O problema não é grave e o jogador deve voltar aos treinamentos na semana que vem, segundo informou o médico do clube, Rodrigo Zogaib.

Rildo não joga pelo Santos desde a segunda partida final do Campeonato Paulista, contra o Ituano, em 13 de abril, em que ele sofreu uma entorse no tornozelo direito. De volta ao departamento médico, estará acompanhado dos zagueiros Gustavo Henrique e Edu Dracena e dos atacantes Thiago Ribeiro e Leandro Damião - que sofre de pubalgia, enquanto que os outros três jogadores se recuperam de lesões no joelho.

Sem os atletas machucados, o elenco comandado por Oswaldo de Oliveira voltou a treinar nesta segunda em Santos, no CT Rei Pelé, depois de folga no domingo. Os preparadores físicos Ricardo Rosa, Marco Alejandro e Fernando Fernandez conduziram treino físico junto do fisiologista Fernando de Barros.

Em intertemporada por causa do recesso do Campeonato Brasileiro em virtude da Copa do Mundo, o grupo de jogadores participou de período de treinos em São José dos Campos (SP), entre a última quarta e sábado. O próximo compromisso do Santos no torneio nacional será em 17 de julho contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.