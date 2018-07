Rincón segue internado em UTI após acidente de carro

BOGOTÁ - O ex-jogador Freddy Rincón, que jogou por Corinthians, Palmeiras e Santos, permanece internado em estado de saúde estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Colômbia. O ex-atleta sofreu um grave acidente de carro no sábado e sofreu um trauma cranioencefálico moderado, além de diversas lesões por todo o corpo.

Rincón dirigia uma caminhonete que capotou em uma estrada úmida no sudoeste da Colômbia, que liga Cali ao município de Andalúcia, perto de Bogotá. Ele estaria acompanhado de uma mulher não identificada.

"O paciente sofreu trauma cranioencefálico moderado e uma ferida no couro cabeludo profunda, de mais ou menos 17 centímetros, com grande perda de sangue. Existe a suspeita de uma luxação no ombro esquerda, um trauma pélvico e várias feridas nos pés", disse o médico Andrés Martínez.

A polícia colombiana ainda investiga se Rincón dirigia em alta velocidade e acabou derrapando por causa da pista molhada, possível causa do acidente.