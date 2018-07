Rincón sofre um grave acidente de carro na Colômbia

SÃO PAULO - O ex-jogador colombiano Freddy Rincón, de 47 anos, sofreu um grave acidente de carro neste sábado, numa estrada na Colômbia. Segundo informações iniciais da polícia colombiana, Rincón está internado com fraturas múltiplas e uma ferida aberta na cabeça. Os policiais não souberam precisar sobre seu estado clínico, mas disseram que seria grave.

Com passagens por Corinthians, Palmeiras, Santos e Cruzeiro no futebol brasileiro, Rincón capotou sua caminhonete em uma estrada ao sudoeste da Colômbia, que liga Cali ao município de Andalúcia. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Buga, no departamento de Valle del Cauca, onde passou por cirurgia, segundo informações do coronel Mariano Botero.

A polícia colombiana ainda investiga se Rincón dirigia em alta velocidade e se acabou derrapando por causa da pista molhada, possível causa do acidente.