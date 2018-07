Rio abrirá concorrência para gerir Maracanã na segunda O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), afirmou que vai lançar na segunda-feira o edital para concorrência pública do Maracanã, que está sendo reformado para a Copa do Mundo de 2014. Segundo ele, haverá pagamento de outorga "para valer" - e não simbólica, como é no caso do Engenhão - por parte da empresa ou consórcio vencedor, além da exigência de novos investimentos no estádio.