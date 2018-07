Rio Branco-AC é derrotado em casa e cai para a Série D

A missão era quase impossível porque precisa vencer todos os seus jogos. O Rio Branco tentou, mas não conseguiu um resultado positivo diante do Brasiliense. Nesta quarta, o clube acreano perdeu em plena Arena da Floresta e confirmou o que todos esperavam: a degola.

Se o resultado foi ruim para o Rio Branco, para o Brasiliense veio em ótima hora. Com a vitória, o time do Distrito Federal entrou no grupo dos quatro primeiros colocados. Atualmente, é o quarto colocado com 25 pontos, mesma pontuação do Águia-PA e apenas a um do Fortaleza-CE, o líder do Grupo A. O CRB-AL, com um jogo a menos, é o quinto com 24.

Por sua vez, o Rio Branco confirmou o rebaixamento com a lanterna da competição, fazendo apenas três pontos em 15 jogos disputados. No final de semana será disputada a 14.ª rodada.