Rio Branco-AC e Santos-AP garantem vaga na Série D

Mais dois clubes garantiram, neste sábado, a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Pela 10ª e última rodada, Rio Branco-AC e Santos-AP conseguiram avançar no Grupo A1 com vitórias sobre São Raimundo e Princesa do Solimões, respectivamente.

Mesmo atuando no Estádio Ribeirão, em Boa Vista (RR), o Rio Branco mostrou sua força e goleou o lanterna São Raimundo por 6 a 0. A vitória garantiu o time acreano não só na liderança do Grupo A1, mas também com a melhor campanha entre os 41 participantes da Série D, com 20 pontos somados.

Já o Santos conseguiu a classificação ao derrotar o Princesa do Solimões por 3 a 2. Com a vitória fora de casa, o time do Amapá chegou aos mesmos 16 pontos do adversário do Amazonas, mas terminou em segundo lugar graças ao saldo de gols - quatro contra um - e ficou com a vaga.

No outro jogo deste sábado, apenas para cumprir tabela, o Atlético Acreano venceu o Genus por 1 a 0 e se garantiu na quarta posição do Grupo A1, com 14 pontos, um a mais do que seu adversário de Rondônia. Antes de Rio Branco e Santos, Remo, Moto Club, Jacuipense, Confiança, Brasiliense, Anapolina, Ituano, Brasil e Londrina já garantiram vaga na próxima fase da Série D.

Confira os resultados deste sábado:

Atlético Acreano 1 x 0 Genus

São Raimundo 0 x 6 Rio Branco

Princesa do Solimões 2 x 3 Santos