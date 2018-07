Rio Branco-AC vai ao STJD contra o Internacional

O time acreano contesta a escalação do goleiro Muriel. Na visão do clube do norte do País, o goleiro não poderia ter atuado na Arena da Floresta porque deveria cumprir a suspensão automática relativa à expulsão dele na última partida do Campeonato Brasileiro do ano passado, um clássico contra o Grêmio.

Já a diretoria colorada acredita que a escalação de Muriel é legal. No entender dos gaúchos, a punição só deve ser cumprida na próxima partida de torneios da CBF quando é originária de uma suspensão aplicada pelo STJD, como é o caso de Leandro Damião, também expulso no Gre-Nal e punido com suspensão. Por isso, não enfrentou o Rio Branco-AC.

Segundo os gaúchos, Muriel só tem que cumprir a suspensão automática na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A reclamação acreana é a mesma que faz o CSA, de Alagoas, quanto à escalação de Tinga, do Cruzeiro, em outra partida da primeira fase da Copa do Brasil.