Rio Claro derrota Botafogo e chega ao 5º jogo invicto no Paulistão

RIO CLARO - O Rio Claro confirmou a sua boa campanha no Campeonato Paulista ao vencer o Botafogo por 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP), pela abertura da nona rodada. O time da casa foi superior e mais eficiente e chegou ao sexto jogo invicto. Agora soma 15 pontos, na vice-liderança do Grupo D, cinco atrás do invicto Palmeiras.

Mesmo com a derrota, o time visitante está com 16 pontos, na liderança do Grupo B. "Acho que com 15 pontos nós já garantimos nossa vaga na elite do ano que vem" comemorou o técnico Fahel Junior, do Rio Claro.

O time da casa começou melhor, imprimindo velocidade pelas laterais do campo. Assim abriu o placar aos 17 minutos, quando André Luiz desceu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Na pequena área, Robson desviou e tocou no canto esquerdo do goleiro Gilvan. O Botafogo chegou a criar duas boas chances de gol, mas não apresentou o bom futebol das últimas três rodadas, quando não perdeu.

No começo do segundo tempo, o Rio Claro ampliou. Aos quatro minutos, André Luiz entrou na área pelo lado esquerdo e bateu forte. A partir daí, o Botafogo se atirou ao ataque e diminuiu aos 17 com Hudson, de cabeça. Após escanteio, houve um desvio de cabeça e Hudson completou também de cabeça.

Por alguns minutos, o Botafogo "deu pinta" de que poderia buscar o empate. Mas perdeu a força e sofreu o terceiro gol aos 41 minutos. Rafael Costa cobrou falta sobre a barreira e o goleiro Gilvan demorou para ir na bola. Fim e festa nas arquibancadas.

No final de semana, pela 10.ª rodada, os dois times vão enfrentar grandes forças. No sábado, às 21 horas, o Rio Claro vai sair diante do Corinthians, no Pacaembu. Do outro lado, no domingo, o Botafogo recebe o Palmeiras, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 3 x 1 BOTAFOGO

RIO CLARO - Cléber; Carlinhos, Renan, Marcus Vinícius e Thiago Cristian; Nando Carandina, Rodrigo Celeste (Henrique), Patrick Silva (Wendell), Rafael Costa; Robson e André Luiz (Alex Afonso). Técnico: Fahel Júnior.

BOTAFOGO - Gilvan; Daniel Borges, César Gaúcho, Lima e Giovanni; Gilmak, Hudson, Camilo e Wellington Bruno (Afonso); Mike e Marcelo Macedo (Willian Xavier). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Robson, aos 17 minutos do primeiro tempo; André Luiz, aos 4, Hudson, aos 13, e Rafael Costa, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Celeste, Robson e Marcus Vinícius (Rio Claro); Daniel Borges e César Gaúcho (Botafogo).

ÁRBITRO - Júnior César Lossávaro.

RENDA - 28.745,00.

PÚBLICO - 1.255 pagantes.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP).