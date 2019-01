Rio Claro x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

Rio Claro e São Paulo jogam nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em Araraquara, pela segunda fase da Copa São Paulo. Quem passar, enfrenta o vencedor do jogo entre Ferroviária e Velo Clube.

Rio Claro x São Paulo terá transmissão da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Rio Claro terminou a primeira fase como líder do Grupo 8, com sete pontos e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Marília, do Maranhão.

Já o São Paulo chega como segundo colocado do Grupo 7, também com sete pontos e na última rodada, empatou por 2 a 2 com a Ferroviária. Caso a partida acabe empatada, a decisão irá para os pênaltis.